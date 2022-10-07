На фестивале «Киношок» победила «Кукушка» из Монголии

«Киношок» вновь оправдывает своё название. В этот раз он освоил новые кинотерритории Монголии, Ирана и Сибири, поразив жюри и зрителей триумфальным успехом дебютантов-участников. Главный приз фестиваля «Золотая Лоза», приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую (Церенболд Цегмид) и женскую роли (Тангад Борхуу) достались фильму монгольского режиссёра Жамъянсүрэна Жанчивдоржа «Кукушка». Иранский режиссёр Мехди Хосейниванд Аалипур с лентой «Астероид» был тепло принят зрительской аудиторией. Короткометражный фильм «Новая мама» омского режиссёра Александра Кузовкова, снятый при поддержке Школы телевидения телеканала «Продвижение», стал обладателем Специального диплома.

Советская, украинская, российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка УССР, Заслуженная артистка РФ, идейный вдохновитель, организатор, бессменный участник и вице-президент открытого фестиваля «Киношок» Ирина Шевчук оценила киноработы дебютантов и поделилась своими впечатлениями по завершении работы над фестивалем сезона 2022 года.