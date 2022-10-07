На фестивале «Киношок» победила «Кукушка» из Монголии

«Киношок» вновь оправдывает своё название. В этот раз он освоил новые кинотерритории Монголии, Ирана и Сибири, поразив жюри и зрителей триумфальным успехом дебютантов-участников. Главный приз фестиваля «Золотая Лоза», приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую (Церенболд Цегмид) и женскую роли (Тангад Борхуу) достались фильму монгольского режиссёра Жамъянсүрэна Жанчивдоржа «Кукушка». Иранский режиссёр Мехди Хосейниванд Аалипур с лентой «Астероид» был тепло принят зрительской аудиторией. Короткометражный фильм «Новая мама» омского режиссёра Александра Кузовкова, снятый при поддержке Школы телевидения телеканала «Продвижение», стал обладателем Специального диплома.
Советская, украинская, российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка УССР, Заслуженная артистка РФ, идейный вдохновитель, организатор, бессменный участник и вице-президент открытого фестиваля «Киношок» Ирина Шевчук оценила киноработы дебютантов и поделилась своими впечатлениями по завершении работы над фестивалем сезона 2022 года.
Ирина Шевчук: «Я считаю, что в кино может работать человек, который не стремится к первенству, успеху, не тешит своих амбиций, а просто очень это любит и очень в это погружён. В этой связи мне очень приятно, что появляются новые молодые имена. Если говорить о нашем кинематографе, то старшее поколение, особенно если брать выдающихся, практически всё ушло. Осталось среднее поколение, среди них есть яркие имена, но мы же не можем на этом остановиться. Причина того, что сейчас в лидерах регионы в том, что они долгое время не имели достаточной поддержки и финансирования, но сейчас ситуация меняется. Условно говоря, не одной Москвой и Петербургом должны гордиться. Как вы понимаете и в других регионах и краях живут талантливые люди, в Сибири, к примеру, Саша Кузовков, представивший в этом году короткометражку «Новая мама». Есть еще и Кубань, где каждый второй человек рождён талантливым. Я просто знаю, что в этом регионе идёт поддержка кино, туда приезжают снимать из столиц, но в то же время, там пытаются вырастить своих талантов, которые потом тоже будут участвовать на фестивалях. Вы знаете, программу фестиваля отбирают достаточно долго. Сейчас мы закончили фестиваль, немного выдохнем, и наши кураторы снова начнут отбирать и отсматривать кино через различные базы. И я буду очень рада видеть еще больше замечательных фильмов, над которыми работают молодые региональные кинематографисты».