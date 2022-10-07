В Красноярске запустили в эксплуатацию шестой по счёту алюминиевый мост

Пешеходный алюминиевый мост в жилом районе Бугач запустили в эксплуатацию. Одними из первых, кто прошел по нему стали семиклассники, которым предстоит учиться в новой школе. Переход через улицу Калинина стал уже шестым по счету алюминиевым мостом в городе. Красноярск лидирует во всей стране по количеству таких строений – всего в России с 2017 года возвели 12 алюминиевых мостов.

Металл для этих мостов изготавливает РУСАЛ, а конструктивные элементы производят на Красноярском металлургическом заводе. Алюминиевые переходы имеют ряд преимуществ: например, вес пролетов алюминиевого моста в 1,5-2 раза меньше стального. Благодаря этому основание можно делать без опоры посередине и менее массивное, тем самым сохраняя на дороге полосы для движения. Кроме того, чтобы смонтировать пролеты моста нет необходимости надолго перекрывать движение транспорта. Так, пролет надземного перехода через ул. Калинина установили всего за одну ночь.

Протяженность пешеходного моста на ул. Калинина составляет 132 метра, длина пролетных строений – 45,1. Надземный переход оборудован двумя лифтами с просторными теплыми тамбурами для передвижения маломобильных граждан, а также боковыми и лестничными сходами. На них установлены аппарели: по ним пешеходы смогут комфортно спустить самокат или велосипед. Сам мост имеет «коньячный» оттенок – его добивались с помощью процесса анодирования алюминия. Шахты лифтов облицованы ламелями из декорированного под дерево профилями. Всего на КраМЗе изготовлено более 5000 деталей конструкции этой переправы.

– В каждой тонне, в каждом килограмме этого интересного проекта частичка труда каждого сотрудника завода: от подсобного рабочего до руководителя. Каждое из пролётных строений имеет свою конфигурацию и рассчитано на разную высоту, поэтому изготавливалось индивидуально. Радует тот факт, что продукция нашего завода не только меняет облик нашего города, делая передвижение по нему более комфортными, но и помогает обеспечивать безопасность горожан, даже самых маленьких, – рассказал Олег Буц, директор Красноярского металлургического завода.

– Приоритетным направлением политики РУСАЛа является участие в благоустройстве городов ответственности, для нас важно делать места жительства наших сотрудников более комфортными. Этот мост уже шестой, и он стал самым длинным переходом в нашем городе - 132 метра при весе всего в 60 тонн. Благодаря синергии предприятий – КрАЗа и КрАМЗа, и других партнёров, в Красноярске реализовываются знаковые для жителей и по-настоящему символические для города проекты. Теперь Красноярск, несомненно, - столица алюминиевых мостов России, – прокомментировала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

– Ребятишки первыми прошли сегодня по новому пешеходному мосту на ул. Калинина. После открытия новой школы – самой большой за Уралом – этот безопасный путь к знаниям станет для них ежедневным. Надземный переход на Бугаче - уже шестой мост, построенный в Красноярске за последние годы. На очереди седьмой – на правобережье через улицу Семафорная и железнодорожные пути. Подрядчик уже приступил к устройству свай. Длина перехода составит 151 метр. По планам, его строительство должно быть завершено к осени 2023 года, – рассказал Владислав Логинов, мэр города Красноярска.

В 2022 году ранее ввели в эксплуатацию мост через реку Качу, который соединил Юдинский сквер и жилой массив, недавно он получил официальное название – «Семейный». Другой алюминиевый мост - уже знаменитая «Арфа» в центре города – этот переход вернул Стрелке привычный пешеходный маршрут, утраченный в 2015 году. Среди других мостов из «крылатого металла» - над Николаевским проспектом, возле Арены-Кристалл и Арены-Север.