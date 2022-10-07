Около одного килограмма героина нашли полицейские в рюкзаке 24-летнего красноярца

В Красноярске правоохранителями был задержан молодой человек, в рюкзаке которого было обнаружено более одного килограмма запрещённых веществ.

По официальным сведениям, при патрулировании Ленинского района рядом с одним из домов сотрудники ППС заметили молодого человека, который сильно нервничал и пытался убежать от правоохранителей.

Молодого человека задержали и доставили в отделение. Впоследствии в рюкзаке 24-летнего парня нашли около одного килограмма героина и почти 200 гр метадона.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Задержанному грозит пожизненный срок. Подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются.