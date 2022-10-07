Разрушенный мост в Ирбейском районе восстановят к середине октября

В Красноярском крае подходит в завершающей стадии находятся работы по восстановлению разрушенного моста, расположенного на восьмом километре автодороги Ильино – Посадное – Минушка.

Планируется, что подрядчик успеет запустить автомобильное движение по мостовому сооружению до 17 октября.

Руководитель «КрУДор» Андрей Журавлёв сообщил, что четыре года назад была проведена диагностика моста, которая показала, что сооружение находится в предаварийном состоянии.

Деревянные конструкции сильно зауживали русло реки Ягаш. Во время паводков река выходила из берегов, что создавало угрозу разрушения. Каждый год в период половодья население д. Минушка было отрезано от транспортного сообщения.

После диагностики специалистами было введено на участке ограничение движения для автотранспорта с массой более 10 тонн. Летом этого года из-за выезда большегруза, допустившего нарушение весового ограничения, деревянный мост был разрушен.

В рамках ремонтных работ подрядчик очистил и расширил русло реки, восстановив несущие конструкции моста и усилили балки пролётного сооружения. Грузоподъёмность восстановленного моста – 60 тонн.

Фото: © «КрУДор»