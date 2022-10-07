7 октября
Красноярск
погода +5 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Разрушенный мост в Ирбейском районе восстановят к середине октября

Главная Общество
Красноярск
14:45 7 Октября 2022
разрушения, восстановление, в красноярском крае, мост, конституция
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае подходит в завершающей стадии находятся работы по восстановлению разрушенного моста, расположенного на восьмом километре автодороги Ильино – Посадное – Минушка.

Планируется, что подрядчик успеет запустить автомобильное движение по мостовому сооружению до 17 октября.

Руководитель «КрУДор» Андрей Журавлёв сообщил, что четыре года назад была проведена диагностика моста, которая показала, что сооружение находится в предаварийном состоянии.

Деревянные конструкции сильно зауживали русло реки Ягаш. Во время паводков река выходила из берегов, что создавало угрозу разрушения. Каждый год в период половодья население д. Минушка было отрезано от транспортного сообщения.

После диагностики специалистами было введено на участке ограничение движения для автотранспорта с массой более 10 тонн. Летом этого года из-за выезда большегруза, допустившего нарушение весового ограничения, деревянный мост был разрушен.

В рамках ремонтных работ подрядчик очистил и расширил русло реки, восстановив несущие конструкции моста и усилили балки пролётного сооружения. Грузоподъёмность восстановленного моста – 60 тонн.

Фото: © «КрУДор»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края могут принять участие в творческом конкурсе ко Дню матери

Жители Красноярского края могут принять участие в творческом конкурсе ко Дню матери

7 Октября 2022 г.
Конкурс стартует с 10 октября
Новости Красноярска: В Минусинске до 10 октября вводят режим неблагоприятных метеоусловий

В Минусинске до 10 октября вводят режим неблагоприятных метеоусловий

7 Октября 2022 г.
Он будет действовать до 10 октября
Новости Красноярска: Около одного килограмма героина нашли полицейские в рюкзаке 24-летнего красноярца

Около одного килограмма героина нашли полицейские в рюкзаке 24-летнего красноярца

7 Октября 2022 г.
Также в рюкзаке было 200 граммов метадона
Новости Красноярска: В Красноярске на участке от «Космоса» до Ладо Кецховели устраняют колейность

В Красноярске на участке от «Космоса» до Ладо Кецховели устраняют колейность

7 Октября 2022 г.
Срок окончания работ – конец октября
Новости Красноярска: Глава краевого Роспотребнадзора рассказал о причинах появления грызунов в квартирах

Глава краевого Роспотребнадзора рассказал о причинах появления грызунов в квартирах

7 Октября 2022 г.
Он также рассказал, куда обратиться за помощью
Новости Красноярска: Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

7 Октября 2022 г.
По оптимистичным прогнозам, срок окончания строительства – 2024 год
Новости компаний
07/10
Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

5 Октября 2022 г.
Мужчина перевёл вымогателям более 28 тысяч рублей
Новости Красноярска: Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

5 Октября 2022 г.
Причина смерти пока не установлена
Новости Красноярска: В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

3 Октября 2022 г.
В отставку отправили комиссаров Магаданской области и Хабаровского края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru