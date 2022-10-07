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Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

Главная Общество
Красноярск
14:28 7 Октября 2022
горсовет, общество, в красноярске
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Решением проблемы дорожных заторов на выезде с «Пашенного» городской Совет совместно с мэрией занимаются уже несколько лет. В микрорайоне на участке от улицы Александра Матросова до конечной остановки «ЛДК» по Судостроительной в настоящий момент живут около 30 тысяч человек. При этом для автомобилистов организованы всего два выезда: со стороны улицы Гладкова и Ярыгинского проезда. В таких условиях пробки на дорогах неизбежны.

Народные избранники ведут тему с 2020 года, в частности, ею занимается депутат от Свердловского района Олег Бубновский. Он отмечает, что для устранения заторов город принимает серьёзные меры, однако на решение проблемы требуется время.

Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

На днях о перспективах развития дорожной сети этого участка правобережья рассказал руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Он выступил на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры горсовета. По словам Веретельникова, сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство дороги от дома №175 по улице Судостроительной до Анатолия Гладкова. Реализация проекта предусматривает изъятие в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположены капитальные гаражи, здание с магазином и линия электропередач. Муниципалитет уже зарезервировал участки на улице Судостроительной в связи с муниципальной нуждой. Также издано распоряжение администрации об изъятии 85 объектов. По оптимистичным прогнозам, срок окончания строительства – 2024 год.

Кроме того, Веретельников сообщил, что в этом году заключён муниципальный контракт на строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» протяженностью 1,1 километра со сроком завершения работ в октябре 2023 года. Однако и здесь есть необходимость в передаче земельных участков и строений в муниципальную собственность. На сегодняшний день вопрос решён по двум участкам и четырём помещениям, 10 земельных участков и 15 помещений изымаются в судебном порядке.

Дополнительно к этому ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию проспекта «Красноярский рабочий» от мемориального комплекса «Кандальный путь» до кольцевой развязки на Предмостной площади. Здесь планируется расширение дороги до трёх полос движения в каждом направлении на протяжении 700 метров. Для этого требуется изъятие недвижимого имущества. Если процесс обойдётся без судебных разбирательств, в 2023 году можно будет приступить к строительным работам.

По мнению Бубновского, требует расширения и проезжая часть по улице Семафорной от Матросова до Судостроительной. По информации Юлии Соловаровой, руководителя городского управления архитектуры, данная дорога включена в перечень проектов, которые планируется реализовать к 400-летию города, однако программа ещё не утверждена.

«Чтобы «расшить» «Пашенный», нам нужно реализовать все заявленные проекты. Тогда микрорайон задышит», - подвел итог Олег Бубновский.

Фото: городской совет депутатов

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