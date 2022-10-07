Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

Решением проблемы дорожных заторов на выезде с «Пашенного» городской Совет совместно с мэрией занимаются уже несколько лет. В микрорайоне на участке от улицы Александра Матросова до конечной остановки «ЛДК» по Судостроительной в настоящий момент живут около 30 тысяч человек. При этом для автомобилистов организованы всего два выезда: со стороны улицы Гладкова и Ярыгинского проезда. В таких условиях пробки на дорогах неизбежны.

Народные избранники ведут тему с 2020 года, в частности, ею занимается депутат от Свердловского района Олег Бубновский. Он отмечает, что для устранения заторов город принимает серьёзные меры, однако на решение проблемы требуется время.

На днях о перспективах развития дорожной сети этого участка правобережья рассказал руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Он выступил на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры горсовета. По словам Веретельникова, сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство дороги от дома №175 по улице Судостроительной до Анатолия Гладкова. Реализация проекта предусматривает изъятие в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположены капитальные гаражи, здание с магазином и линия электропередач. Муниципалитет уже зарезервировал участки на улице Судостроительной в связи с муниципальной нуждой. Также издано распоряжение администрации об изъятии 85 объектов. По оптимистичным прогнозам, срок окончания строительства – 2024 год.

Кроме того, Веретельников сообщил, что в этом году заключён муниципальный контракт на строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» протяженностью 1,1 километра со сроком завершения работ в октябре 2023 года. Однако и здесь есть необходимость в передаче земельных участков и строений в муниципальную собственность. На сегодняшний день вопрос решён по двум участкам и четырём помещениям, 10 земельных участков и 15 помещений изымаются в судебном порядке.

Дополнительно к этому ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию проспекта «Красноярский рабочий» от мемориального комплекса «Кандальный путь» до кольцевой развязки на Предмостной площади. Здесь планируется расширение дороги до трёх полос движения в каждом направлении на протяжении 700 метров. Для этого требуется изъятие недвижимого имущества. Если процесс обойдётся без судебных разбирательств, в 2023 году можно будет приступить к строительным работам.

По мнению Бубновского, требует расширения и проезжая часть по улице Семафорной от Матросова до Судостроительной. По информации Юлии Соловаровой, руководителя городского управления архитектуры, данная дорога включена в перечень проектов, которые планируется реализовать к 400-летию города, однако программа ещё не утверждена.

«Чтобы «расшить» «Пашенный», нам нужно реализовать все заявленные проекты. Тогда микрорайон задышит», - подвел итог Олег Бубновский.

Фото: городской совет депутатов