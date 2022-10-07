Единороссы Кировского района подарили стиральную машину многодетной семье в рамках акции «Эстафета добрых дел»

Сегодня,7 октября, в рамках партийной акции «Эстафета добрых дел» единороссы Кировского района Красноярска передали стиральную машину с функцией сушки многодетной семье Шепелевич.

В семье четверо детей: 20-летний Данил, 11-летний Федор, 8-летний Гордей, и самая младшая – Лиза, которая родилась две недели назад. Глава семьи Сергей занимается электромонтажом, мать – Татьяна – сейчас в декретном отпуске, старший сын подрабатывает в курьерской службе. Все дети учатся.

Партийные активисты решили, что в связи с недавним пополнением, стирки в семье стало в несколько раз больше. Именно поэтому они решили помочь и привезли семье стиральную машину. Для Сергея и Татьяны это стало сюрпризом, они не ожидали такого подарка от партии. По словам родителей, старая машинка пришла в негодность и новая появилась как нельзя кстати.

«В машинке очень большая потребность, потому что стирка каждый день. Стираем по два-три раза пеленки сейчас, а сушить негде. Эта модель машинки с сушкой пришлась очень кстати. Наша предыдущая машинка сильно устарела, ей уже 10 лет. Это будет очень хорошая замена. Спасибо!», - поделились Сергей и Татьяна.

«Сегодня мы с огромным удовольствием пришли к многодетной семье, которая живет в стесненных условиях, в однокомнатной квартире. Мы знаем, что они очень нуждались в стиральной машинке. Они безумно счастливы, потому что сами они, конечно, себе не могут такого позволить. Считаем, что такая точечная помощь всегда актуальна. Добрые дела нужно делать не в какие-то определенные дни, а всегда помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Кировском районе Вероника Шабалина.

Остальные волонтеры тоже уверены: помогать важно и нужно, особенно сейчас, когда людям особенно требуется поддержка, сплочение и уверенность друг в друге.

«В эстафету заложена идея помощи людям, и эта идея отражает смысл движения партии. Да и вообще, это просто очень приятно – помогать людям, видеть как они рады, счастливы, и разделить с ними этот момент счастья», - отметили партийные активисты.

Добавим, партийная эстафета охватит все территории Красноярского края. Единороссы окажут помощь нуждающимся землякам, в числе которых – ветераны, инвалиды, погорельцы, семьи мобилизованных и многодетные семьи.

По материалам "Единой России"

Фото предоставлено "Единой Россией"