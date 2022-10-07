7 октября
Красноярск
погода +5 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Единороссы Кировского района подарили стиральную машину многодетной семье в рамках акции «Эстафета добрых дел»

Главная Общество
Красноярск
14:17 7 Октября 2022
россия, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Сегодня,7 октября, в рамках партийной акции «Эстафета добрых дел» единороссы Кировского района Красноярска передали стиральную машину с функцией сушки многодетной семье Шепелевич.

В семье четверо детей: 20-летний Данил, 11-летний Федор, 8-летний Гордей, и самая младшая – Лиза, которая родилась две недели назад. Глава семьи Сергей занимается электромонтажом, мать – Татьяна – сейчас в декретном отпуске, старший сын подрабатывает в курьерской службе. Все дети учатся.

Партийные активисты решили, что в связи с недавним пополнением, стирки в семье стало в несколько раз больше. Именно поэтому они решили помочь и привезли семье стиральную машину.  Для Сергея и Татьяны это стало сюрпризом, они не ожидали такого подарка от партии. По словам родителей, старая машинка пришла в негодность и новая появилась как нельзя кстати.

«В машинке очень большая потребность, потому что стирка каждый день. Стираем по два-три раза пеленки сейчас, а сушить негде. Эта модель машинки с сушкой пришлась очень кстати. Наша предыдущая машинка сильно устарела, ей уже 10 лет. Это будет очень хорошая замена. Спасибо!», - поделились Сергей и Татьяна.

«Сегодня мы с огромным удовольствием пришли к многодетной семье, которая живет в стесненных условиях, в однокомнатной квартире. Мы знаем, что они очень нуждались в стиральной машинке. Они безумно счастливы, потому что сами они, конечно, себе не могут такого позволить. Считаем, что такая точечная помощь всегда актуальна. Добрые дела нужно делать не в какие-то определенные дни, а всегда помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Кировском районе Вероника Шабалина.

Остальные волонтеры тоже уверены: помогать важно и нужно, особенно сейчас, когда людям особенно требуется поддержка, сплочение и уверенность друг в друге.

«В эстафету заложена идея помощи людям, и эта идея отражает смысл движения партии. Да и вообще, это просто очень приятно – помогать людям, видеть как они рады, счастливы, и разделить с ними этот момент счастья», - отметили партийные активисты.

Добавим, партийная эстафета охватит все территории Красноярского края. Единороссы окажут помощь нуждающимся землякам, в числе которых – ветераны, инвалиды, погорельцы, семьи мобилизованных и многодетные семьи.

По материалам "Единой России"

Фото предоставлено "Единой Россией" 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава краевого Роспотребнадзора рассказал о причинах появления грызунов в квартирах

Глава краевого Роспотребнадзора рассказал о причинах появления грызунов в квартирах

7 Октября 2022 г.
Он также рассказал, куда обратиться за помощью
Новости Красноярска: Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

Красноярские депутаты обсудили перспективы развития дорожной сети «Пашенного» и Предмостной площади

7 Октября 2022 г.
По оптимистичным прогнозам, срок окончания строительства – 2024 год
Новости Красноярска: ОАО "РЖД" и Красцветмет объединят усилия при реализации проектов в сфере "зеленых" технологий

ОАО "РЖД" и Красцветмет объединят усилия при реализации проектов в сфере "зеленых" технологий

7 Октября 2022 г.
Соглашение подписывается впервые
Новости Красноярска: Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

7 Октября 2022 г.
План полностью выполнен
Новости Красноярска: Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон о земельном сертификате для многодетных семей

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон о земельном сертификате для многодетных семей

7 Октября 2022 г.
Проект закона был принят во втором чтении
Новости Красноярска: В Курагинском районе из-за пьяного водителя в ДТП погибла 42-летняя женщина

В Курагинском районе из-за пьяного водителя в ДТП погибла 42-летняя женщина

7 Октября 2022 г.
Также травмы получила дочь погибшей и ещё два водителя
Новости компаний
07/10
Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

6 Октября 2022 г.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях
Новости Красноярска: Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

6 Октября 2022 г.
Мэр также посоветовал прекратить междоусобные "драчки"
Новости Красноярска: Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

5 Октября 2022 г.
Причина смерти пока не установлена
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru