ОАО "РЖД" и Красцветмет объединят усилия при реализации проектов в сфере "зеленых" технологий

ОАО «РЖД» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности на 2022-2027 годы.

Подписи под документом поставили начальник КрасЖД Алексей Туманин и директор по развитию Красцветмета Александр Комаров.

Соглашение подписывается впервые и предусматривает сотрудничество железной дороги и Красцветмета в сфере «зеленых» технологий, систем промышленной безопасности, разработки и применения отечественных IT-продуктов по программе импортозамещения.

Партнерство поможет выработать механизмы эффективного взаимодействия при формировании единой инновационной среды.

Среди перспективных направлений совместной работы – проекты в области переработки вторичного сырья, применения машинного зрения и видеоаналитики, создания энергосберегающих систем.

Добавим, в настоящее время в ОАО «РЖД» действует Комплексная программа инновационного развития на период до 2025 года.

В её рамках КрасЖД осуществляет взаимодействие и сотрудничество с региональными властями, вузами, институтами развития экономики и промышленности и высокотехнологичными предприятиями Сибири, обладающими собственной научной базой.

По материалам КрасЖД

Фото предоставлено КрасЖД