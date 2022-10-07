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ОАО "РЖД" и Красцветмет объединят усилия при реализации проектов в сфере "зеленых" технологий

Главная Общество
Красноярск
14:12 7 Октября 2022
красноярск, жд, общество, ржд
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ОАО «РЖД» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности на 2022-2027 годы. 

Подписи под документом поставили начальник КрасЖД Алексей Туманин и директор по развитию Красцветмета Александр Комаров. 

Соглашение подписывается впервые и предусматривает сотрудничество железной дороги и Красцветмета в сфере «зеленых» технологий, систем промышленной безопасности, разработки и применения отечественных IT-продуктов по программе импортозамещения. 

Партнерство поможет выработать механизмы эффективного взаимодействия при формировании единой инновационной среды.

Среди перспективных направлений совместной работы –  проекты в области переработки вторичного сырья, применения машинного зрения и видеоаналитики, создания энергосберегающих систем.

Добавим, в настоящее время в ОАО «РЖД» действует Комплексная программа инновационного развития на период до 2025 года. 

В её рамках КрасЖД осуществляет взаимодействие и сотрудничество с региональными властями, вузами, институтами развития экономики и промышленности и высокотехнологичными предприятиями Сибири, обладающими собственной научной базой.  

По материалам КрасЖД

Фото предоставлено КрасЖД 

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