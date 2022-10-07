В Курагинском районе из-за пьяного водителя в ДТП погибла 42-летняя женщина

Накануне, шестого октября, в дневное время в Красноярском крае на дороге «Курагино – Средняя Салба» произошло столкновение автомобиля Toyota Nadia и ВАЗ-2106.

Согласно предварительным данным, 39-летний водитель иномарки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

В итоге от полученных травм скончалась 42-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Также травмы получила её девятилетняя дочь и два водителя.

В отношении водителя Toyota завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

По факту произошедшего проводится проверка, назначены экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.