Угрожавшего автоматом посетителям почты красноярца приговорили к условному сроку

38-летний житель Красноярска был признан виновным и приговорён к условному сроку по уголовному делу. Напомним, что в начале января этого года красноярец в нетрезвом виде зашёл в помещение почтового отделения, расположенного на улице Алексеева.

Мужчина достал охолощённый автомат АК-74М и начал угрожать посетителям, направив на них оружие. Один из посетителей быстро среагировал и обезоружил злоумышленника, передав его правоохранителям.

По решению суда злоумышленнику назначили три года условно с испытательным сроком на три года.

Прокуратура посчитала данный приговор слишком мягким и обжаловала его в апелляционном порядке в Красноярском краевом суде.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок