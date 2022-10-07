Красноярцы признаны одними из самых ярых поклонников эротики

Жители Красноярска признаны одними из самых ярых фанатов эротики в России. Наш город вошёл в топ-10 и занял в рейтинге последнее место.

Исследование проводили аналитики LiveDune и digital-агентство «Интериум». Специалисты провели анализ 27 сообществ с эротическим контентом в соцсети «ВКонтакте», аудитория которых составляет от 650 до 86 000 аккаунтов.

В результате на 10 тысяч жителей Красноярска приходится 327 человек, подписанных на сообщества с контентом 18+.

Возглавил рейтинг Новосибирск, где на 10 тысяч новосибирцев приходится 1809 ярых поклонников эротики.

Фото: © Никита Алексеев