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Один миллиард рублей выделен на поддержку мобилизованных жителей Красноярского края

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Красноярск
12:45 7 Октября 2022
правительство, военные, в красноярском крае, мобилизация, военнослужащий, законодательное собрание
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Краевыми парламентариями была принята осенняя корректировка бюджета, предусматривающая выделение одного миллиарда рублей на поддержку мобилизованных жителей Красноярского края.

Власти региона отмечают, что данные средства позволят оперативно решать вопросы по материальной поддержке призванных красноярцев.

Планируется, что деньги потратят на покупку вещей первой необходимости для мобилизованных жителей региона. Кроме того, часть средств направят на поддержку добровольцев.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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