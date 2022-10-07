7 октября
Красноярск
погода +4 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открылся новый пешеходный мост на Калинина

Главная Общество
Красноярск
12:30 7 Октября 2022
школа, мост, мэр, город, в красноярске, красноярск, пешеходы, переход, открытие
версия для печати Ico_print

В пятницу, седьмого октября, в Красноярске состоялось торжественное открытие нового пешеходного моста на улице Калинина. По словам главы города Владислава Логинова, после открытия новой школы - самой большой за Уралом – этот безопасный путь к знаниям станет для школьников ежедневным.

В Красноярске открылся новый пешеходный мост на Калинина

Виадук на Бугаче стал шестым мостом, который построили в Красноярске за последние годы. Седьмым мостом станет пешеходный переход через улицу Семафорную и ж/д пути.

Подрядная организация уже начала забивать сваи. Протяженность перехода составит 151 метр. Планирует, что надземный переход через Семафорную построят к осени следующего года.

Фото: © Telegram-канал Владислава Логинова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы признаны одними из самых ярых поклонников эротики

Красноярцы признаны одними из самых ярых поклонников эротики

7 Октября 2022 г.
Красноярск вошёл в топ-10
Новости Красноярска: Учительница из Красноярска победила во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022»

Учительница из Красноярска победила во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022»

7 Октября 2022 г.
Она работает учителем иностранных языков
Новости Красноярска: Один миллиард рублей выделен на поддержку мобилизованных жителей Красноярского края

Один миллиард рублей выделен на поддержку мобилизованных жителей Красноярского края

7 Октября 2022 г.
Деньги направят на приобретение снаряжения для солдат
Новости Красноярска: В отношении избившего щенка ротвейлера красноярца возбудили уголовное дело

В отношении избившего щенка ротвейлера красноярца возбудили уголовное дело

7 Октября 2022 г.
Мужчина избил щенка в лифте многоквартирного дома
Новости Красноярска: Тёплые и солнечные выходные ждут жителей Красноярска

Тёплые и солнечные выходные ждут жителей Красноярска

7 Октября 2022 г.
Воздух прогреется до +14 градусов
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ задержали поджигателя военкомата в Красноярске

Сотрудники ФСБ задержали поджигателя военкомата в Красноярске

7 Октября 2022 г.
Он оказался сторонником экстремистской организации
Новости компаний
07/10
Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские полицейские доставили в военкомат 28-летнего уклониста

Красноярские полицейские доставили в военкомат 28-летнего уклониста

5 Октября 2022 г.
Видео появилось в соцсетях
Новости Красноярска: 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

5 Октября 2022 г.
Мужчина перевёл вымогателям более 28 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Новосибирске на сборах умер мобилизованный житель Иркутской области

В Новосибирске на сборах умер мобилизованный житель Иркутской области

6 Октября 2022 г.
Братчанин пошел добровольцем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru