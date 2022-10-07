В Красноярске открылся новый пешеходный мост на Калинина

В пятницу, седьмого октября, в Красноярске состоялось торжественное открытие нового пешеходного моста на улице Калинина. По словам главы города Владислава Логинова, после открытия новой школы - самой большой за Уралом – этот безопасный путь к знаниям станет для школьников ежедневным.

Виадук на Бугаче стал шестым мостом, который построили в Красноярске за последние годы. Седьмым мостом станет пешеходный переход через улицу Семафорную и ж/д пути.

Подрядная организация уже начала забивать сваи. Протяженность перехода составит 151 метр. Планирует, что надземный переход через Семафорную построят к осени следующего года.

Фото: © Telegram-канал Владислава Логинова