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Жители Красноярского края могут принять участие в творческом конкурсе ко Дню матери

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Красноярск
16:00 7 Октября 2022
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С десятого октября в Красноярском крае начнётся конкурс «Мама – это целый мир». Мероприятие проходит каждый год и специально проводится в честь Дня матери, который в России празднуют в последнee вocкрeсeньe нoября.

Организаторами мероприятия является министерство соцполитики Красноярского края и Центр семьи и детей. Лауреатов определят сразу в трёх номинациях: «Литературная работа «Слово о маме», «Видеоролик» и «Фотография». Принять участие в конкурсе может любой желающий житель края старше 12 лет.

Министр соцполитики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что этот конкурс является частью нацпроекта «Демография» и позволяет вновь продемонстрировать важную, а также ответственную роль мамы в жизни и воспитании ребёнка.

Работы и заявки следует отправить до 14 ноября на эл. адрес konkurs_krai@mail.ru. С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайтах министерства соцполитики края и Краевого центра семьи и детей.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

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