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Глава краевого Роспотребнадзора рассказал о причинах появления грызунов в квартирах

Главная Общество
Красноярск
14:30 7 Октября 2022
в красноярске, общество, роспотребнадзор
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Глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем telegram-канале сообщил, что жители города стали чаще жаловаться на появление крыс в квартирах.

Основной причиной он назвал наличие доступных пищевых отходов. В основном это происходит из-за неправильного содержание и несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок.

По словам главы ведомства, если красноярцы увидели грызунов, то им нужно направить письмо в управляющую компанию. В письменной форме важно указать свои жалобы и потребовать провести соответствующих меры.

Дмитрий Горяев также уточнил, что в случае игнорирования жалоб, горожане могут обратиться в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края или в Управление Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев 

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