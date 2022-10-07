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Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон о земельном сертификате для многодетных семей

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Красноярск
14:00 7 Октября 2022
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Накануне в Красноярске на сессии Заксобрания региона парламентарии во втором чтении был одобрен законопроект «О социальных выплатах многодетным гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий».

Согласно тексту нового закона, многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить земельный участок под ИЖС или соцвыплаты в виде земельного сертификата.

Отметим, что сумма сертификата - 185 тысяч рублей. На начало осени на получение земельного участка в очереди было свыше 15 тысяч многодетных семей.

Закон вступит в силу с первого января следующего года. Проект закона предусматривает ежегодную индексацию суммы земельного сертификата.

Фото: © Никита Алексеев

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