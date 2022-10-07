7 октября
Красноярск
погода +3 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске возле Мариинской женской гимназии появился Коммунальный мост

Главная Общество
Красноярск
10:46 7 Октября 2022
красноярск, культура, общество, молодежь
версия для печати Ico_print

Учащиеся Мариинской женской гимназии из Красноярска изобразили достопримечательности города на стенах рядом с учебным заведением.

Фотографией моста, который нарисовали на стене учащиеся Мариинской женской гимназии-интерната поделился Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», а реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу «Территория Красноярский край».

В Красноярске возле Мариинской женской гимназии появился Коммунальный мост

Отметим, что рисунок на стене у женской гимназии в Красноярске не один, ведь молодежь провела конкурс изображений и самые лучшие работы теперь можно увидеть на стене рядом с учебным заведением.

В Красноярске возле Мариинской женской гимназии появился Коммунальный мост

Фото: vk.com/vectormc

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске серийный вор забыл топор в магазине

В Железногорске серийный вор забыл топор в магазине

7 Октября 2022 г.
Злоумышленник находится под стражей
Новости Красноярска: Суд отправил под арест замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина

Суд отправил под арест замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина

7 Октября 2022 г.
Его отправили в СИЗО до 8 ноября
Новости Красноярска: В Красноярске временно ограничат проезд по Шахтёров и Молокова из-за строительства метро

В Красноярске временно ограничат проезд по Шахтёров и Молокова из-за строительства метро

7 Октября 2022 г.
Там будут бурить скважины
Новости Красноярска: Экипаж космического корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной уже на борту МКС

Экипаж космического корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной уже на борту МКС

7 Октября 2022 г.
На МКС будет находиться 11 землян до отстыковки корабля экипажа Crew-4
Новости Красноярска: Власти Бурятии выделили деньги на оснащение мобилизованных

Власти Бурятии выделили деньги на оснащение мобилизованных

7 Октября 2022 г.
Для военных также закупили спальные мешки и кариматы
Новости Красноярска: В Бурятии детей участников СВО возьмут в школы и садики без очереди

В Бурятии детей участников СВО возьмут в школы и садики без очереди

7 Октября 2022 г.
В список для предоставления льгот внесли и ребятишек, чьи отцы в батальоне «Байкал»
Новости компаний
07/10
Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

Мэр Новокузнецка послал жителей самостоятельно разбираться с проблемами

6 Октября 2022 г.
Мэр также посоветовал прекратить междоусобные "драчки"
Новости Красноярска: В Новосибирске на сборах умер мобилизованный житель Иркутской области

В Новосибирске на сборах умер мобилизованный житель Иркутской области

6 Октября 2022 г.
Братчанин пошел добровольцем
Новости Красноярска: Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

2 Октября 2022 г.
Он был заядлым таёжником
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru