В Красноярске возле Мариинской женской гимназии появился Коммунальный мост

Учащиеся Мариинской женской гимназии из Красноярска изобразили достопримечательности города на стенах рядом с учебным заведением.

Фотографией моста, который нарисовали на стене учащиеся Мариинской женской гимназии-интерната поделился Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», а реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу «Территория Красноярский край».

Отметим, что рисунок на стене у женской гимназии в Красноярске не один, ведь молодежь провела конкурс изображений и самые лучшие работы теперь можно увидеть на стене рядом с учебным заведением.

Фото: vk.com/vectormc