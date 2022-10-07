7 октября
Красноярск
погода +3 °C
60.25
 
€ 58.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр

Главная Общество
Красноярск
10:42 7 Октября 2022
волейбол, красноярск, в красноярске, предприятие, спорт
версия для печати Ico_print

Волейбольная команда ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») заняла третье место по итогам финала Всероссийских корпоративных игр – 2022.

Соревнования, организованные Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта РФ и государственной корпорации «Ростех, проходили с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Финал корпоративных игр объединил призеров отборочных этапов – более 1500 спортсменов-любителей со всей страны. В программу мероприятия вошли турниры по 25 дисциплинам, в том числе чемпионаты по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, керлингу и т.д.

Победу в состязаниях по волейболу оспаривали 17 команд, представляющих предприятия и организации из разных регионов. Спортсменам «Красноярского цемента» удалось войти в тройку сильнейших. А инженера отдела главного энергетика завода Александра Малкина признали лучшим связующим турнира.

«Наша волейбольная команда сформирована в 2018-м, с момента создания ее состав практически не изменился. За плечами ребят – успешные выступления на краевых, городских и районных соревнованиях. В этом году сборная завода стала лидером волейбольного турнира XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент», состоявшейся в сентябре в Иркутской области. «Бронза» финала Всероссийских корпоративных игр – еще одно подтверждение высокого уровня спортивного мастерства коллег, – комментирует управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Уверен, впереди у волейболистов завода – новые победы».

Добавим, на «Красноярском цементе», как и на других активах «Сибцема», созданы комфортные условия для желающих заниматься спортом. Работников обеспечивают формой и необходимым инвентарем, арендуют для них спортивные залы, где можно проводить тренировки. Кроме того, компания оплачивает поездки своих команд на различные соревнования. Так, участие красноярских волейболистов в финале Всероссийских корпоративных игр стало возможным благодаря финансовой поддержке «Сибцема».

12+

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»
Реклама. АО «ХК «Сибцем»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске серийный вор забыл топор в магазине

В Железногорске серийный вор забыл топор в магазине

7 Октября 2022 г.
Злоумышленник находится под стражей
Новости Красноярска: В Красноярске возле Мариинской женской гимназии появился Коммунальный мост

В Красноярске возле Мариинской женской гимназии появился Коммунальный мост

7 Октября 2022 г.
Реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу «Территория Красноярский край»
Новости Красноярска: Суд отправил под арест замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина

Суд отправил под арест замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина

7 Октября 2022 г.
Его отправили в СИЗО до 8 ноября
Новости Красноярска: В Красноярске временно ограничат проезд по Шахтёров и Молокова из-за строительства метро

В Красноярске временно ограничат проезд по Шахтёров и Молокова из-за строительства метро

7 Октября 2022 г.
Там будут бурить скважины
Новости Красноярска: Экипаж космического корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной уже на борту МКС

Экипаж космического корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной уже на борту МКС

7 Октября 2022 г.
На МКС будет находиться 11 землян до отстыковки корабля экипажа Crew-4
Новости Красноярска: Власти Бурятии выделили деньги на оснащение мобилизованных

Власти Бурятии выделили деньги на оснащение мобилизованных

7 Октября 2022 г.
Для военных также закупили спальные мешки и кариматы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

Жительница Новосибирска чуть не избила улыбающуюся прохожую

6 Октября 2022 г.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях
Новости Красноярска: 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

5 Октября 2022 г.
Мужчина перевёл вымогателям более 28 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске задержали замначальника краевой полиции при получении взятки в 1,5 млн рублей

В Красноярске задержали замначальника краевой полиции при получении взятки в 1,5 млн рублей

5 Октября 2022 г.
сотрудники ФСБ провели обыск в его доме
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru