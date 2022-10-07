Волейболисты «Красноярского цемента» завоевали бронзу в финале Всероссийских корпоративных игр

Волейбольная команда ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») заняла третье место по итогам финала Всероссийских корпоративных игр – 2022.

Соревнования, организованные Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта РФ и государственной корпорации «Ростех, проходили с 29 сентября по 2 октября в Сочи. Финал корпоративных игр объединил призеров отборочных этапов – более 1500 спортсменов-любителей со всей страны. В программу мероприятия вошли турниры по 25 дисциплинам, в том числе чемпионаты по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, керлингу и т.д.

Победу в состязаниях по волейболу оспаривали 17 команд, представляющих предприятия и организации из разных регионов. Спортсменам «Красноярского цемента» удалось войти в тройку сильнейших. А инженера отдела главного энергетика завода Александра Малкина признали лучшим связующим турнира.

«Наша волейбольная команда сформирована в 2018-м, с момента создания ее состав практически не изменился. За плечами ребят – успешные выступления на краевых, городских и районных соревнованиях. В этом году сборная завода стала лидером волейбольного турнира XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент», состоявшейся в сентябре в Иркутской области. «Бронза» финала Всероссийских корпоративных игр – еще одно подтверждение высокого уровня спортивного мастерства коллег, – комментирует управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Уверен, впереди у волейболистов завода – новые победы».

Добавим, на «Красноярском цементе», как и на других активах «Сибцема», созданы комфортные условия для желающих заниматься спортом. Работников обеспечивают формой и необходимым инвентарем, арендуют для них спортивные залы, где можно проводить тренировки. Кроме того, компания оплачивает поездки своих команд на различные соревнования. Так, участие красноярских волейболистов в финале Всероссийских корпоративных игр стало возможным благодаря финансовой поддержке «Сибцема».

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Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»

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