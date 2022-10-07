В отношении избившего щенка ротвейлера красноярца возбудили уголовное дело

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Красноярска, избившего щенка в одном из лифтов многоквартирного дома.

Отметим, что всё произошло второго сентября в одном из домов на улице Лесников. Хозяин щенка несколько раз ударил его.

Впоследствии неравнодушные красноярцы забрали собаку у мужчины и доставили в ветклинику, где у щенка было обнаружено множество травм.

Спустя несколько дней хозяина собаки задержали по подозрению в незаконном сбыте запрещённых веществ в крупном размере. На допросе мужчина признался в избиении животного. В отношении красноярца завели уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости