Экипаж космического корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной уже на борту МКС

В пятницу, 7 октября, в 00:01 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к модулю Harmony из американского сегмента МКС.

В составе экипажа корабля, прибывшего на Международную космическую станцию: космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина; астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада; астронавт JAXA Коити Ваката.

Далее они должны присоединится к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, а также астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс, Франциско Рубио и астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти.

Отметим, что на МКС будет находиться 11 землян до отстыковки корабля экипажа Crew-4.

Фото: © ЦПК/Роскосмос/ТАСС, Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС