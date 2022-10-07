Власти Бурятии выделили деньги на оснащение мобилизованных

Власти Бурятии выделили из бюджета средства на оснащение бойцов, которые поедут на СВО.

Об выделение денег написал в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

- На этой неделе направили очередные средства из республиканского бюджета для дооснащения наших мобилизованных земляков и воинов, которые уже на передовой, - написал Цыденов в Telegram-канале.

Средства пойдут на приобретение бронежилетов, обуви, термобелья, квадрокоптеров, тепловизорных прицелов, УАЗов для перевозки раненных и другой необходимой экипировки.

Глава Бурятии отметил, что для военных также закупили спальные мешки и кариматы. Груз уже доставили на базу Добродома и вскоре отправят ребятам.

Фото: © vk.com/buryatiaofficial