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В Бурятии детей участников СВО возьмут в школы и садики без очереди

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Красноярск
07:24 7 Октября 2022
образование, в россии, донбасс, спецоперация, украина, военные, дети
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Детей участников СВО возьмут в учебные заведения среднего образования и детские сады Улан-Удэ без очереди. 

Дети жителей Улан-Удэ, которые поехали принимать участие в военной спецоперации на Украине, получают право забрать место в детсаду вне очереди. Для этого необходимо обратиться в комитет по образованию с заявлением. От заявителя нужен документ, подтверждающий, что отец малыша отправился на военную спецоперацию, либо он получил повестку.
 
В школы без очереди возьмут детей погибших военных или ставших инвалидами первой группы, также место предоставят улан-удэнцам, служащим в Росгвардии и имеющим специальное звание полиции. В эту же категорию входят выполнявшие спецзадачи в Сирии и участвовавшие в СВО по защите Донбасса. В список для предоставления льгот внесли и ребятишек, чьи отцы в батальоне «Байкал».

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Общество / НОВОСТИ
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