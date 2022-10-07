В Бурятии детей участников СВО возьмут в школы и садики без очереди

Детей участников СВО возьмут в учебные заведения среднего образования и детские сады Улан-Удэ без очереди.

Дети жителей Улан-Удэ, которые поехали принимать участие в военной спецоперации на Украине, получают право забрать место в детсаду вне очереди. Для этого необходимо обратиться в комитет по образованию с заявлением. От заявителя нужен документ, подтверждающий, что отец малыша отправился на военную спецоперацию, либо он получил повестку.



В школы без очереди возьмут детей погибших военных или ставших инвалидами первой группы, также место предоставят улан-удэнцам, служащим в Росгвардии и имеющим специальное звание полиции. В эту же категорию входят выполнявшие спецзадачи в Сирии и участвовавшие в СВО по защите Донбасса. В список для предоставления льгот внесли и ребятишек, чьи отцы в батальоне «Байкал».

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив