В Железногорске серийный вор забыл топор в магазине

В Красноярском крае в Железногорске под стражу поместили серийного вора. К правоохранителям обратилась владелица продуктового павильона, сообщившая о краже выручки в размере около 20 тыс рублей и бутылки алкоголя.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение с помощью повреждения замка входной двери топором, орудие стражи правопорядка нашли у кассы. Момент кражи был зафиксирован видеокамерой.

В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемым оказался 35-летний железногорец, который был неоднократно судим. Впоследствии стало известно о причастности злоумышленника к двум другим преступлениям: хищении 50 тыс рублей из квартиры мужчины, в которой он делал ремонт и краже велосипеда из подъезда.

В рамках оперативных мероприятий был найден похищенный двухколёсный транспорт у приятеля злоумышленника. Вскоре велосипед будет возвращён законному владельцу.

Отметим, что в отношении подозреваемого завели три уголовных дела и его заключили под стражу.