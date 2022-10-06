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В санитарно-защитной зоне КрАЗа высадили 400 яблонь

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Красноярск
17:21 6 Октября 2022
общество, красноярск, благоустройство
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На прилегающей территории к Красноярскому алюминиевому заводу компании РУСАЛ высажены 400 яблонь. Ежегодно КрАЗ выделяет средства для проведение агротехнических работ и озеленения санитарно-защитной зоны. В этом году сумма составила 1 млн 295 тыс рублей.

Санитарно-защитная зона предназначена для отделения жилой части города от промышленной площадки и обеспечивает барьерную функцию для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Высаженные на этой территории яблони просты в уходе и неприхотливы к суровой красноярской зиме.

На территории самого завода проведены осенние работы по озеленению. Здесь высажены многолетние растения, такие как шиповник, спирея японская, седум. В этом году более 100 многолетников украсили собой центральную аллею. На КрАЗе продолжат ухаживать за ними до первых заморозков, которые обычно наступают в октябре. Тогда настанет время убрать однолетние цветы и вывезти их с территории.

Кроме этого, по инициативе компании РУСАЛ в Красноярске этим летом появились новые сиреневые и яблоневые скверы,
цветники и газоны. Традиции озеленения и благоустройства городов, где проживают работники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска. Всего в 2022 году по инициативе РУСАЛа в городе стало на более чем 800 деревьев и кустарников больше.

– В проекте стратегии устойчивого развития РУСАЛа до 2030 года экологическая модернизация нашего предприятия остаётся главным приоритетом компании,
однако благоустройство и озеленение городских пространств и самого КрАЗа – это также важный аспект нашей постоянной работы. Экологические акции компании всегда находят отклик у сотрудников и жителей, желающих, чтобы наш город и Советский район преображались в лучшую сторону, - сказал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

Фото:©пресс-служба КрАЗ

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