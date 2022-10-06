Красноярец из-за ревности к сожительнице убил двоих мужчин

30-летний житель Красноярска признан виновным по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Вечером 12 сентября 2021 года двое 34-летних мужчин находились в гостях у своих знакомых (ул. Волжская). Мужчины вышли в подъезд дома и расположились на лестничной площадке для игры в шахматы. В какой-то момент к ним присоединились подсудимый с сожительницей. Во время игры между подсудимым и одним из мужчин возник конфликт из-за того, что мужчина проявил внимание к его сожительнице. Тогда подсудимый взял нож и поочередно нанёс потерпевшим ножевые ранения. В результате один скончался в подъезде, другой в медицинском учреждении.

Приговором суда подсудимому назначено наказание — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничения свободы сроком на 1 год, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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