В Ачинском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Очередной модульный ФАП открылся в Ачинском районе в пос. Игинка, на строительство и оснащение которого было выделено около 6,5 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В фельдшерско-акушерском пункте есть процедурный кабинет, смотровая с гинекологическим креслом, портативные анализаторы для сдачи крови. Там можно пройти вакцинацию и диспансеризацию, снять электрокардиограмму. А также провести спирометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление.

Напомним, в Нижнеингашском районе в ФАПы доставили многоканальные электрокардиографы с функцией дистанционной передачи. Новой техникой оснастили ФАПы в посёлках Поканаевка, Канифольный и Тиличеть.

Цена одного аппарата — около 200 тыс. руб.

Приборы имеют дополнительные функции. В частности, автоматическое описание изменений показаний электрокардиографии, контроль и автоматическую фиксацию нарушений ритма сердца. Электрокардиограмма уже идёт с расшифровкой, теперь медицинские работники могут за 10 минут принять решение о лечении. В сложных случаях можно передать запись ЭКГ на расшифровку в краевую больницу и через несколько минут получить интерпретацию.

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