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АРБАН представил высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах со всесезонным катком для горожан

Главная Общество
Красноярск
18:03 6 Октября 2022
квартиры, общество, красноярск, продажа, строительство, старт
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8 октября стартуют продажи квартир в новом проекте ЧИЖИ  в микрорайоне «Медицинский городок» (между улицами Подзолкова и Караульной).

АРБАН представил высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах со всесезонным катком для горожан

Это новый высотный микрорайон на городских полянах от группы строительных компаний АРБАН. Современные высотки расположатся буквально на полянах, уютных и зелёных. ЧИЖИ является органичным продолжением «зелёных» проектов АРБАН SCANDIS и SCANDIS OZERO.

— ЧИЖИ рассчитаны на молодое поколение, которое выбирает урбан, кипящую и насыщенную событиями жизнь мегаполиса. Проект включает в себя единую эко-систему: молодёжный кластер с открытыми life-style локациями, главной фишкой которых является всесезонный каток, расположенный на кровле досугового центра в сердце микрорайона, — рассказала Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН. — Впервые в своих проектах мы в центре микрорайона приняли решение сделать общественную зону для всех горожан.

АРБАН представил высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах со всесезонным катком для горожан

Комплекс представляет из себя девять 23-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Общая площадь жилья — 108 тыс. м² в двух очередях строительства, это 1980 квартир. Около 15 тыс. м² — нежилая площадь. Для всего микрорайона запроектирована подземная парковка на 1 285 мест, из них 948 подземных и 342 наземных парковочных мест.

АРБАН представил высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах со всесезонным катком для горожан

Застраиваться микрорайон будет в две очереди. Первые 4 корпуса запланированы к сдаче в 3 квартале 2025 года. Это четыре 23-этажных монолитно-кирпичных дома на 880 квартир, подземный паркинг на 418 машино-мест, несколько офисных центров и витражных павильонов, а также помещения стрит-ритейла (на первых этажах домов).

Самое необычное и привлекательное в новом микрорайоне

  • в архитектуре зданий впервые в России будет использоваться оцилиндрованный брус на фасадах высотных домов;
  • благоустройство будет сочетать в себе бионические формы зеленых полян и грубую рубку декоративных элементов малых архитектурных форм;;
  • много будет высажено крупномерных деревьев и газонов во дворах – для этого у  АРБАН создано специальное подразделение ландшафтного дизайна;
  • эксплуатируемые кровли домов и коммерческих помещений. На высоте 73 метра на кровле жилых домов застройщик оборудует 4 зоны отдыха: летний кинотеатр, площадку для барбекю, зону для фитнеса и SPA под открытым небом c шезлонгами и возможностью установки бассейна;
  • всесезонный каток на кровле двусветного павильона круглой формы – будет доступен для всех желающих;
  • впервые в Красноярске — централизованная система кондиционирования во всех домах;
  • бесключевой доступ в подъезд с помощью Face ID и умный лифт, который спускается на первый этаж, как только вы вошли в подъезд;
  • доступ в квартиру с помощью умного замка со сканером отпечатка пальца;
  • в каждой квартире – видеодомофон и мультисенсорная панель, позволяющая управлять «умными» бытовыми приборами в доме с помощью мобильного приложения;
  • благодаря телеметрии показания счётчиков по воде, теплу и электричеству автоматически будут отправляться в ресурсные организации;
  • на каждом этаже будут располагаться велосипедные и колясочные;
  • игровая комната и консьерж – на 1 этаже во входной группе;
  • четыре лифта в доме (три грузопассажирских и один грузовой в антивандальной отделке с доступом в подземный паркинг и к кладовым).

Отметим, что оригинальная архитектурная подсветка будет дополнять уникальный образ квартала в тёмное время суток.

АРБАН представил высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах со всесезонным катком для горожан

В проекте представлены квартиры площадью от 42 до 77 м2, спроектированные лабораторией планировок АРБАН. На вторых этажах некоторые планировки с террасами. В ЧИЖАХ - большие витражные окна, в том числе угловые, а также эркеры в пол.

Высота потолков на 22-23 этажах — до 3 метров.

Посмотреть планировки и цены, а также почитать о преимуществах проекта можно на сайте ARBAN.RU с 8 октября. Презентация проекта также состоится 8 октября в 12:00 в Квартирном Арбан шоуруме (БЦ Баланс, Маерчака, 10, 2 этаж).

Надеемся новый проект понравится горожанам!

Фото: © ГСК АРБАН

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