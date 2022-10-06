АРБАН представил высотный микрорайон ЧИЖИ на городских полянах со всесезонным катком для горожан

8 октября стартуют продажи квартир в новом проекте ЧИЖИ в микрорайоне «Медицинский городок» (между улицами Подзолкова и Караульной).

Это новый высотный микрорайон на городских полянах от группы строительных компаний АРБАН. Современные высотки расположатся буквально на полянах, уютных и зелёных. ЧИЖИ является органичным продолжением «зелёных» проектов АРБАН SCANDIS и SCANDIS OZERO.

— ЧИЖИ рассчитаны на молодое поколение, которое выбирает урбан, кипящую и насыщенную событиями жизнь мегаполиса. Проект включает в себя единую эко-систему: молодёжный кластер с открытыми life-style локациями, главной фишкой которых является всесезонный каток, расположенный на кровле досугового центра в сердце микрорайона, — рассказала Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН. — Впервые в своих проектах мы в центре микрорайона приняли решение сделать общественную зону для всех горожан.

Комплекс представляет из себя девять 23-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Общая площадь жилья — 108 тыс. м² в двух очередях строительства, это 1980 квартир. Около 15 тыс. м² — нежилая площадь. Для всего микрорайона запроектирована подземная парковка на 1 285 мест, из них 948 подземных и 342 наземных парковочных мест.

Застраиваться микрорайон будет в две очереди. Первые 4 корпуса запланированы к сдаче в 3 квартале 2025 года. Это четыре 23-этажных монолитно-кирпичных дома на 880 квартир, подземный паркинг на 418 машино-мест, несколько офисных центров и витражных павильонов, а также помещения стрит-ритейла (на первых этажах домов).

Самое необычное и привлекательное в новом микрорайоне

в архитектуре зданий впервые в России будет использоваться оцилиндрованный брус на фасадах высотных домов;

благоустройство будет сочетать в себе бионические формы зеленых полян и грубую рубку декоративных элементов малых архитектурных форм;;

много будет высажено крупномерных деревьев и газонов во дворах – для этого у АРБАН создано специальное подразделение ландшафтного дизайна;

эксплуатируемые кровли домов и коммерческих помещений. На высоте 73 метра на кровле жилых домов застройщик оборудует 4 зоны отдыха: летний кинотеатр, площадку для барбекю, зону для фитнеса и SPA под открытым небом c шезлонгами и возможностью установки бассейна;

всесезонный каток на кровле двусветного павильона круглой формы – будет доступен для всех желающих;

впервые в Красноярске — централизованная система кондиционирования во всех домах;

бесключевой доступ в подъезд с помощью Face ID и умный лифт, который спускается на первый этаж, как только вы вошли в подъезд;

доступ в квартиру с помощью умного замка со сканером отпечатка пальца;

в каждой квартире – видеодомофон и мультисенсорная панель, позволяющая управлять «умными» бытовыми приборами в доме с помощью мобильного приложения;

благодаря телеметрии показания счётчиков по воде, теплу и электричеству автоматически будут отправляться в ресурсные организации;

на каждом этаже будут располагаться велосипедные и колясочные;

игровая комната и консьерж – на 1 этаже во входной группе;

четыре лифта в доме (три грузопассажирских и один грузовой в антивандальной отделке с доступом в подземный паркинг и к кладовым).

Отметим, что оригинальная архитектурная подсветка будет дополнять уникальный образ квартала в тёмное время суток.

В проекте представлены квартиры площадью от 42 до 77 м2, спроектированные лабораторией планировок АРБАН. На вторых этажах некоторые планировки с террасами. В ЧИЖАХ - большие витражные окна, в том числе угловые, а также эркеры в пол.

Высота потолков на 22-23 этажах — до 3 метров.

Посмотреть планировки и цены, а также почитать о преимуществах проекта можно на сайте ARBAN.RU с 8 октября. Презентация проекта также состоится 8 октября в 12:00 в Квартирном Арбан шоуруме (БЦ Баланс, Маерчака, 10, 2 этаж).

Надеемся новый проект понравится горожанам!

Фото: © ГСК АРБАН

Реклама. Застройщик — ООО СЗ АРБАН-2022. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.