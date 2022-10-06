6 октября
Красноярск
погода +3 °C
59.4
 
€ 58.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

10 новых детекторов транспорта установили на трассе Красноярск – Железногорск

Главная Общество
Красноярск
16:04 6 Октября 2022
автомобиль, правительство, железногорск, в красноярске, в красноярском крае, дороги, дорога, транспорт
версия для печати Ico_print

На автомобильной дороге Красноярск – Железногорск установили 10 детекторов нацпроекта. Оборудование разместили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого в регионе курирует глава региона Александр Усс.

Благодаря детекторам специалисты смогут настраивать режим работы светофоров, в зависимости от интенсивности дорожного движения. На комплексы было выделено из федерального бюджета порядка четырёх миллионов рублей.

Детекторы появились сразу на нескольких участках трассы Красноярск – Железногорск: на 14, 20 и 22 километре, а также на Обходе Железногорска в Берёзовском районе.

Установка нового оборудования стала необходимостью из-за высокой интенсивности движения – 11 000 машин в сутки.

Добавим, что ещё 25 детекторов транспорта на региональных маршрутах недалеко от Красноярска будут размещены до конца текущего года. Планируется ввести детекторы в эксплуатацию на трассах: Берёзовка – Маганск, Красноярск – Енисейск, Красноярск – Солонцы, Красноярск – Кузнецово – Зыково и на обходе Красноярска в Емельяновском районе.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 24-летний красноярец получил пять лет колонии за серию краж из дачных домиков

24-летний красноярец получил пять лет колонии за серию краж из дачных домиков

6 Октября 2022 г.
Кражи злоумышленник совершал в Октябрьском районе
Новости Красноярска: В Дивногорске двое мужчин убили работодателя

В Дивногорске двое мужчин убили работодателя

6 Октября 2022 г.
Задержанным предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
Новости Красноярска: В Пермском зоопарке показали самку снежного барса из Красноярска и её возлюбленного

В Пермском зоопарке показали самку снежного барса из Красноярска и её возлюбленного

6 Октября 2022 г.
Барсы заботятся друг о друге, вместе отдыхают и спят
Новости Красноярска: В Красноярске в Кировском районе уберут павильон из-за продажи спиртного

В Красноярске в Кировском районе уберут павильон из-за продажи спиртного

6 Октября 2022 г.
Всего в Кировском районе за год демонтировали 97 временных сооружения
Новости Красноярска: В Красноярске на метр увеличится уровень воды в Енисее к концу октября

В Красноярске на метр увеличится уровень воды в Енисее к концу октября

6 Октября 2022 г.
Красноярская ГЭС увеличит сброс воды на 900 кубометров в секунду
Новости Красноярска: Парк электропоездов Красноярской магистрали готов к работе в условиях сибирской зимы

Парк электропоездов Красноярской магистрали готов к работе в условиях сибирской зимы

6 Октября 2022 г.
Все электрички отвечают необходимым требованиям к обслуживанию пассажиров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские полицейские доставили в военкомат 28-летнего уклониста

Красноярские полицейские доставили в военкомат 28-летнего уклониста

5 Октября 2022 г.
Видео появилось в соцсетях
Новости Красноярска: В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

3 Октября 2022 г.
В отставку отправили комиссаров Магаданской области и Хабаровского края
Новости Красноярска: 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

5 Октября 2022 г.
Мужчина перевёл вымогателям более 28 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru