10 новых детекторов транспорта установили на трассе Красноярск – Железногорск

На автомобильной дороге Красноярск – Железногорск установили 10 детекторов нацпроекта. Оборудование разместили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого в регионе курирует глава региона Александр Усс.

Благодаря детекторам специалисты смогут настраивать режим работы светофоров, в зависимости от интенсивности дорожного движения. На комплексы было выделено из федерального бюджета порядка четырёх миллионов рублей.

Детекторы появились сразу на нескольких участках трассы Красноярск – Железногорск: на 14, 20 и 22 километре, а также на Обходе Железногорска в Берёзовском районе.

Установка нового оборудования стала необходимостью из-за высокой интенсивности движения – 11 000 машин в сутки.

Добавим, что ещё 25 детекторов транспорта на региональных маршрутах недалеко от Красноярска будут размещены до конца текущего года. Планируется ввести детекторы в эксплуатацию на трассах: Берёзовка – Маганск, Красноярск – Енисейск, Красноярск – Солонцы, Красноярск – Кузнецово – Зыково и на обходе Красноярска в Емельяновском районе.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края