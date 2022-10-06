В Дивногорске двое мужчин убили работодателя

Мужчины убили работодателя за невыплаченную зарплату.

Следственным отделом расследуется уголовное дело, возбуждённое из-за безвестного исчезновения в июне 2014 года 42-летнего дивногорца.

В июне 2014 года в правоохранительные органы обратился красноярец с заявлением об исчезновении его родного брата.

Найти мужчину тогда не удалось, но работа по поиску разыскиваемого не прекращалась.

При повторном изучении материалов получены данные о том, что мужчина стал жертвой преступления и к его гибели могут быть причастны 30-летний и 32-летний жители Хакасия и Дивногорска, сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчин задержали в сентябре 2022 года. Они признались в преступлении, сообщив, что ранее работали в автосервисе. Владельцем как раз был потерпевший, который несвоевременно выплачивал зарплату. В результате образовалась крупная задолженность, которую он не хотел возмещать. В июне 2014 года мужчины, находясь в автосервисе избили работодателя руками, ногами и металлической трубой. Надев ему наручники на руки и ноги, злоумышленники поместили избитого в машину и вывезли в лес, где убили, удушив верёвкой.

Задержанным предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников