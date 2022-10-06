Сергею Безрукову подарили необычный музыкальный инструмент на гастролях в Красноярске

Известный российский актёр театра и кино Сергей Безруков в своих соцсетях рассказал, что во время гастролей в Красноярске ему подарили необычный музыкальный инструмент. Безрукову подарили колесную лиру, изготовленную на заказ.

Как признался артист, инструмент ему необходим для одного из спектаклей. Также Сергей Безруков отметил, что у труппы московского Губернского театра есть похожий инструмент, который специально создали воронежские мастера.

Актёру очень понравился подарок и он поблагодарил красноярскую публику за то, что на спектакле был полный зал.

Фото: © Telegram-канал Сергея Безрукова