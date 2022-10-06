6 октября
Красноярск
погода +3 °C
59.4
 
€ 58.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Пермском зоопарке показали самку снежного барса из Красноярска и её возлюбленного

Главная Общество
Красноярск
15:21 6 Октября 2022
зоопарк, красноярск, общество, животные, россия
версия для печати Ico_print

В Telegram-канале Пермского зоопарка показали самку снежного барса из Красноярска и её возлюбленного Снежека.

— Барсы заботятся друг о друге, вместе отдыхают и спят. Снежный барс занесён в Красную книгу, поэтому каждый союз этих кошек важен, — пишут специалисты.

Напомним, самку доставили в Красноярск в 2018 году из Таджикистана. Животное было ранено. Здесь ей ампутировали лапу. Шансов на выживание в дикой природе у неё не было. Животное было в «Роевом ручье» на передержке, после чего в октябре его перевезли в Пермь.

Это сделали заранее, чтобы к брачному периоду Аксу прошла акклиматизацию, ведь в Пермском зоопарке живёт снежный барс Снежек. Три месяца он жил в соседнем вольере с Аксу, а потом их «познакомили».

Если у пары появятся котята, то их ждёт адаптация в специальном центре, который строится на территории парка «Роев ручей». После этого их выпустят на волю в Саяно-Шушенский заповедник.

Фото: © t.me/permzoo

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 24-летний красноярец получил пять лет колонии за серию краж из дачных домиков

24-летний красноярец получил пять лет колонии за серию краж из дачных домиков

6 Октября 2022 г.
Кражи злоумышленник совершал в Октябрьском районе
Новости Красноярска: 10 новых детекторов транспорта установили на трассе Красноярск – Железногорск

10 новых детекторов транспорта установили на трассе Красноярск – Железногорск

6 Октября 2022 г.
Ещё 25 детекторов вблизи Красноярска установят до конца года
Новости Красноярска: В Дивногорске двое мужчин убили работодателя

В Дивногорске двое мужчин убили работодателя

6 Октября 2022 г.
Задержанным предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске в Кировском районе уберут павильон из-за продажи спиртного

В Красноярске в Кировском районе уберут павильон из-за продажи спиртного

6 Октября 2022 г.
Всего в Кировском районе за год демонтировали 97 временных сооружения
Новости Красноярска: В Красноярске на метр увеличится уровень воды в Енисее к концу октября

В Красноярске на метр увеличится уровень воды в Енисее к концу октября

6 Октября 2022 г.
Красноярская ГЭС увеличит сброс воды на 900 кубометров в секунду
Новости Красноярска: Парк электропоездов Красноярской магистрали готов к работе в условиях сибирской зимы

Парк электропоездов Красноярской магистрали готов к работе в условиях сибирской зимы

6 Октября 2022 г.
Все электрички отвечают необходимым требованиям к обслуживанию пассажиров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали замначальника краевой полиции при получении взятки в 1,5 млн рублей

В Красноярске задержали замначальника краевой полиции при получении взятки в 1,5 млн рублей

5 Октября 2022 г.
сотрудники ФСБ провели обыск в его доме
Новости Красноярска: Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

2 Октября 2022 г.
Он был заядлым таёжником
Новости Красноярска: В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

3 Октября 2022 г.
В отставку отправили комиссаров Магаданской области и Хабаровского края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru