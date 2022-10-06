В Пермском зоопарке показали самку снежного барса из Красноярска и её возлюбленного

В Telegram-канале Пермского зоопарка показали самку снежного барса из Красноярска и её возлюбленного Снежека.

— Барсы заботятся друг о друге, вместе отдыхают и спят. Снежный барс занесён в Красную книгу, поэтому каждый союз этих кошек важен, — пишут специалисты.

Напомним, самку доставили в Красноярск в 2018 году из Таджикистана. Животное было ранено. Здесь ей ампутировали лапу. Шансов на выживание в дикой природе у неё не было. Животное было в «Роевом ручье» на передержке, после чего в октябре его перевезли в Пермь.

Это сделали заранее, чтобы к брачному периоду Аксу прошла акклиматизацию, ведь в Пермском зоопарке живёт снежный барс Снежек. Три месяца он жил в соседнем вольере с Аксу, а потом их «познакомили».

Если у пары появятся котята, то их ждёт адаптация в специальном центре, который строится на территории парка «Роев ручей». После этого их выпустят на волю в Саяно-Шушенский заповедник.

Фото: © t.me/permzoo