В Красноярске школу № 36 откроют в 2023 году

Школу № 36 планируют открыть после Нового года, пишут в официальной группе администрации города Красноярска социальной сети «ВКонтакте».

— У образовательного учреждения появилось новое комфортное и современное здание, привязанное к историческому месту. Преобразился двор. Создана более качественная основа для развития спортивных традиций. Достойное место на территории занял обелиск, установленный в память об учениках, которые во время Великой Отечественной войны ушли на фронт и погибли, защищая страну. Это важный момент в плане патриотического воспитания школьников, — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.

Отметим, что аварийное здание школы № 36, построенное в 1936 году, пришлось практически полностью разобрать и отстроить заново. Внешний облик будет максимально приближён к историческому. Там заменили аварийные стены и перекрытия, сети тепло-, водо- и электроснабжения, фасад утеплили и оштукатурили, смонтировали систему пожарной безопасности.

Кроме этого, теперь на пришкольной территории есть не только футбольное поле и беговая дорожка для занятий физической культурой, но и пристроенный спортзал с тренерской комнатой, душевой и туалетом.