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В Красноярске на метр увеличится уровень воды в Енисее к концу октября

Главная Общество
Красноярск
14:53 6 Октября 2022
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25 октября Красноярской ГЭС будет планово увеличен сброс воды на 900 кубических метров в секунду. В результате уровень воды в Енисее резко вырастет. Приток будет с восьми утра и составит от 80 до 100 сантиметров.   

Как пишут Gornovosti со ссылкой на Енисейское бассейновое управление, жителям Красноярска следует воздержаться от хозяйственных действий в береговой зоне в это время.

Также стало известно, что после 25 октября уровень воды будет медленно снижаться и придёт в норму к четвёртому ноября.

Фото: © Александр Жуковец / Sibnovosti

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