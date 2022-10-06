В Красноярске на метр увеличится уровень воды в Енисее к концу октября

25 октября Красноярской ГЭС будет планово увеличен сброс воды на 900 кубических метров в секунду. В результате уровень воды в Енисее резко вырастет. Приток будет с восьми утра и составит от 80 до 100 сантиметров.

Как пишут Gornovosti со ссылкой на Енисейское бассейновое управление, жителям Красноярска следует воздержаться от хозяйственных действий в береговой зоне в это время.

Также стало известно, что после 25 октября уровень воды будет медленно снижаться и придёт в норму к четвёртому ноября.

Фото: © Александр Жуковец / Sibnovosti