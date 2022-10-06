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Парк электропоездов Красноярской магистрали готов к работе в условиях сибирской зимы

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Красноярск
14:18 6 Октября 2022
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Все 36 составов КрасЖД, которые выйдут на пригородные маршруты в зимний период 2022-2023 годов в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области, подготовлены к работе в экстремальных погодных условиях.

Специальная проверка электропоездов проводилась железнодорожниками в течение сентября, с учетом того, что уже в ноябре в регионах присутствия Красноярской магистрали температура воздуха может опускаться до -25 градусов и ниже.

Чтобы пассажирам в вагонах было комфортно и тепло, специалисты моторвагонных депо обследовали и отрегулировали приборы контроля микроклимата и отопления, проверили герметичность окон. Также они устранили недостатки в эстетическом состоянии салонов, отремонтировали биокомплексы.

Кроме того, инженеры выполнили комплексную диагностику всех устройств, от которых зависит эксплуатационная надежность электропоездов не только в морозы, но и при резких среднесуточных температурных перепадах. Для обеспечения безотказной работы произведена ревизия двигателей и токоприемников, осмотр и наладка подвагонного оборудования, колесных пар и автосцепок.

Добавим, что все электрички отвечают необходимым требованиям к обслуживанию пассажиров. Парк Красноярской магистрали ежегодно пополняется, так в 2022 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на дорогу поступили два комфортабельных электропоезда серии ЭП3Д. В целом же, за последние годы за счет закупки новых составов пригородный парк КрасЖД обновился на 30%.

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасЖД

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