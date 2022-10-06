Подведены итоги конкурса «Наша гордость – Богучанская ГЭС»

Жюри, в состав которого вошли преподаватели Центра дополнительного образования города Кодинска, представители пресс-службы и профсоюзного комитета АО «Богучанская ГЭС», подвело итоги творческого конкурса «Наша гордость - Богучанская ГЭС». В городе Кодинске в честь 10-летия пуска первых агрегатов станции проведены два творческих конкурса: в первом приняли участие сотрудники и ветераны строительства, во втором – школьники. Дети представили на конкурс работы в трех номинациях - «Проза» (рассказ о Богучанской ГЭС, участии семьи автора в строительстве станции и города), «Поэзия» (стихотворение на те же темы) и «Фоторабота» (фотография Богучанской ГЭС или объекта, построенного в городе Кодинске при участии станции).

В номинации «Проза» лучшим стал Линад Кубляков, представивший рассказ о своей семье, чья история тесно связана с историей Богучанской ГЭС и города Кодинска. Бабушка Линада Альфия приехала в Кежемский район еще в 1977 году и работала на строительстве сварщиком-технологом, дедушка Леонид трудился крановщиком, а дядя Максим стал первым ребенком, родившимся в Кодинске. В номинации «Поэзия» 1 место заняла Алена Соколова со стихотворением «Электричество ГЭС», 2 место жюри отдало Всеволоду Лаптенкову за стихотворение «Моя мечта», а 3 место – семейному коллективу Никулиных за стихотворение «Сказка про Богучанскую ГЭС».

В номинации «Фоторабота» максимальное количество баллов и 1 место получила Ирина Михайлова за фотографию-панораму ГЭС на закате; 2 место заняла Ангелина Янчи, сделавшая сложную по технике ночную фотографию. На третьем месте с минимальным отрывом от победителей оказалась Виктория Брюханова, в работе которой Богучанская ГЭС предстала как часть прекрасного пейзажа, объединяющего мощь Ангары, ее заросшие тайгой берега и плотину станции.

Станция отметит юбилей ввода в эксплуатацию первых агрегатов и начала производства электроэнергии в октябре 2022 года, этому событию посвящена юбилейная программа, сформированная при активном участии трудового коллектива. Творческие конкурсы дополнили спортивные, экологические, просветительские и культурные проекты, предусматривающие объединение усилий ветеранов строительства и современного поколения гидроэнергетиков.

АО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района. Традиционными стали конкурсы, приуроченные к дню энергетика, Всероссийской экологической акции #оБЕРЕГАй и фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Творческий конкурс для сотрудников станции проводился впервые.

Фото: © пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»