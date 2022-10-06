Ещё один гуманитарный груз направили из Красноярска в школы ЛНР

Красноярский край снова направляет очередной гуманитарный груз в общеобразовательные учреждения ЛНР. Гуманитарная помощь из краевого центра отправится в Свердловск.

Для оснащения школ ЛНР наш регион решил передать 299 ноутбуков, 59 принтеров, 15 электрических печей и 13 жарочных шкафов для пищеблоков, а также организации горячего питания. Данное оборудование было куплено за счёт регионального бюджета.

Гуманитарная помощь предоставляется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и администрацией г. Свердловска и Свердловского района ЛНР.

Как заявил начальник отдела контроля исполнения бюджета краевого министерства образования Никита Колмаков, сегодня оборудование будет отгружено и направлено на специальной фуре в город-побратим – Свердловск.

В общеобразовательные учреждения Свердловская ранее направили учебники и автобусы для перевозки школьников. Сейчас ведётся подготовка к отправке дополнительных комплектов учебных пособий и государственной символике РФ.

Добавим, что безопасности в школах из Красноярского края будут отправлены стационарные рамки металлоискателей.

Фото: © Министерство образования Красноярского края