24-летний красноярец получил пять лет колонии за серию краж из дачных домиков

24-летний житель Красноярска был приговорён к тюремному заключению за серию краж из дачных домиков. Все кражи были совершены в Октябрьском районе.

Осенью прошлого года в полицию поступило 13 заявлений от собственников дачных участков. Они сообщили о хищениях из домов и других помещений. Нанесённый ущерб превысил 250 тыс рублей.

Как выяснилось, злоумышленник похищал бытовую технику, садовый инвентарь, а также продукты питания. В одном из случаев неизвестный спрятал похищенное на соседнем участке из-за того, что он не смог унести всё сразу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний житель Красноярска, который был ранее судим за грабёж. Красноярец признался в содеянном и заявил, что похищал имущество для дальнейшей продажи. Часть похищенного полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении красноярца завели уголовное дело по ст. «Кража». Впоследствии суд приговорил злоумышленника к пяти годам колонии общего режима.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости