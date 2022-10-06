В Красноярске в Кировском районе уберут павильон из-за продажи спиртного

В Красноярске из-за нарушения антиалкогольного законодательства будет демонтирован павильон, расположенный на Академика Павлова, 41. Собственник решил не убирать торговый объект, поэтому администрация Кировского района уберёт павильон за счёт средств из бюджета с последующим взысканием расходов.

Также за торговлю алкогольной продукцией на придомовых территориях будут демонтированы павильоны на Щорса, 103 и Щербакова, 23 «а». Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, известно о сносе незаконных деревянных хозпостроек, находящихся на Академика Павлова, 68 и 68 «а», общая площадь которых составляет 270 кв. м. Их снесут до конца октября.

Отметим, что с начала текущего года в Кировском районе снесли 97 временных сооружения.

Фото: © Администрация г. Красноярска