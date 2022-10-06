В центре Красноярска водитель Audi снёс два дерева и рекламный щит

В среду, пятого октября, около 23 часов вечера в центре Красноярска произошло ДТП. Всё произошло на участке, расположенном, после перекрёстка по пр. Мира и Диктатуры Пролетариата.

Водитель Audi не справился с управлением, снёс припаркованный у обочины Citroën, после этого снёс два дерева и рекламный щит. Водитель Audi обратился за медицинской помощью и ему назначили амбулаторное лечение. Находившейся в салоне иномарки пассажирке помощь врачей не потребовалось.

По сообщениям очевидцев, тяжёлых травм удалось избежать, так как сработали подушки безопасности.

В ГИБДД корреспонденту Sibnovosti рассказали, что в данном ДТП пострадал автомобиль Citroën. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: © Sibnovosti