В Красноярске стартовали съёмки новых эпизодов сериала «Великолепная пятёрка-5»

В четверг, шестого октября, в Красноярске стартовали сьёмки новых эпизодов известного детективного сериала «Великолепная пятёрка – 5». Производством сериала занимается кинокомпания «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга по заказу «Пятого канала».

В Красноярске запланирована съёмка четырёх эпизодов сериала. Съёмки будут проходить на площади Революции, центральной набережной, Центральном парке, Театральной площади и нацпарке «Красноярские Столбы». Также в съёмках примет участие фонтан «Адам и Ева» и другие значимые места.

Первые две серии расскажут о расследовании гибели петербургского скалолаза-любителя на «Столбах». В Центральном парке также найдут тело ещё одного скалолаза из Санкт-Петербурга.

В двух других сериях в Красноярске оперативники будут расследовать убийство скрывающегося от полиции бандита, принявшего участие в ограблении банка. Следователи будут искать подельника убитого злоумышленника, который ранее проживал в Петербурге.

Как отмечает заместитель губернатора региона Василий Нелюбин, дополнительной привлекательности Красноярскому краю придаст в глазах отечественной киноиндустрии придаст новый краевой закон.

Законопроектом предусмотрено возмещение части затрат для компаний, которые снимают кино на в Красноярском крае или о самом регионе.

Фото: © Никита Алексеев