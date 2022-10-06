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Погрузка на Красноярской железной дороге за 9 месяцев составила 58 млн тонн

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Красноярск
12:16 6 Октября 2022
жд, в красноярском крае, в красноярске, железные дороги, ржд
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За январь-сентябрь 2022 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 58 млн тонн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

За 9 месяцев на дороге погружено:

  • каменного угля – 38,5 млн тонн (-1,6% к январю-сентябрю 2021 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (+14,5%);
  • руды цветной и серного сырья – 4, 4 млн тонн (уровень 9 месяцев прошлого года)
  • руды железной и марганцевой – 1,2 млн тонн (+38%);
  • зерна – 994,5 тыс. тонн (+1%);
  • строительных грузов – 960 тыс. тонн (+26%);
  • промышленного сырья – 793 тыс. тонн (+19%).

Тарифный грузооборот по итогам девяти месяцев зафиксирован на уровне 102,4 млрд тонно-км (+2% к январю-сентябрю 2021 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 121 млрд тонно-км (+1,4%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

 

По материалам КрасЖД

Фото:©КрасЖД

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