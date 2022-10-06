Погрузка на Красноярской железной дороге за 9 месяцев составила 58 млн тонн

За январь-сентябрь 2022 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 58 млн тонн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

За 9 месяцев на дороге погружено:

каменного угля – 38,5 млн тонн (-1,6% к январю-сентябрю 2021 года);

нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (+14,5%);

руды цветной и серного сырья – 4, 4 млн тонн (уровень 9 месяцев прошлого года)

руды железной и марганцевой – 1,2 млн тонн (+38%);

зерна – 994,5 тыс. тонн (+1%);

строительных грузов – 960 тыс. тонн (+26%);

промышленного сырья – 793 тыс. тонн (+19%).

Тарифный грузооборот по итогам девяти месяцев зафиксирован на уровне 102,4 млрд тонно-км (+2% к январю-сентябрю 2021 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 121 млрд тонно-км (+1,4%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

По материалам КрасЖД

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