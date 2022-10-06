Незаконную свалку бытового и строительного мусора ликвидировали в Назарово

В Красноярском крае в Назарово была ликвидирована свалка мусора. Она находилась за заводом «Сельмаш».

Отметим, что прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию города очистить территорию от бытового и строительного мусора, веток, автопокрышек и других опасных отходов.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по Назаровскому району. Судебный пристав вручил требование представителю управления горхозяйства, а также предупредил руководство администрации об ответственности.

В результате городская администрация ликвидировала свалку.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев