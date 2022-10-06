На зарплату бюджетников Красноярского края дополнительно выделены 2,8 млрд рублей

В четверг, шестого октября, в Красноярске проходит сессия Заксобрания края. В рамках сегодняшнего заседания парламентарии единогласно поддержали корректировку регионального бюджета на текущий год.

По словам депутат краевого парламента Ильи Зайцева, дополнительно выделены:

2,8 млрд рублей на зарплату бюджетников;

2.4 млрд рублей получит система здравоохранения на приобретение лекарств и на санитарную авиацию;

на один миллиард рублей увеличат средства резервного фонда края. Их направят на поддержку участников СВО и их семей в Красноярском крае;

около 800 млн – на выплаты семьям и детям;

400 млн рублей направят на покупку жилья для детей-сирот.

Добавим, что в бюджете предусмотрены дополнительные средства на строительство метрополитена в Красноярске, на новое хореографическое училище и «Поздеев-центр» на Предмостной площади.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов