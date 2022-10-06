На зарплату бюджетников Красноярского края дополнительно выделены 2,8 млрд рублей

В четверг, шестого октября, в Красноярске проходит сессия Заксобрания края. В рамках сегодняшнего заседания парламентарии единогласно поддержали корректировку регионального бюджета на текущий год.
По словам депутат краевого парламента Ильи Зайцева, дополнительно выделены:
- 2,8 млрд рублей на зарплату бюджетников;
- 2.4 млрд рублей получит система здравоохранения на приобретение лекарств и на санитарную авиацию;
- на один миллиард рублей увеличат средства резервного фонда края. Их направят на поддержку участников СВО и их семей в Красноярском крае;
- около 800 млн – на выплаты семьям и детям;
- 400 млн рублей направят на покупку жилья для детей-сирот.
Добавим, что в бюджете предусмотрены дополнительные средства на строительство метрополитена в Красноярске, на новое хореографическое училище и «Поздеев-центр» на Предмостной площади.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов