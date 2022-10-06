Шесть медалей завоевали красноярские спортсмены во второй день Игр Паралимпийцев

Спортсмены из Красноярского края выиграли шесть медалей во второй день состязаний Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Красноярская спортсменка Анастасия Анисимова выиграла бронзовую медаль на дистанции 1 500 м с результатом 5:03.97. Также бронзу выиграл красноярец Данил Полежаев на дистанции 100 м, продемонстрировавший результат 12.43.

Ещё три бронзы заработали красноярские пловцы. Михаил Максимов в заплыве на 100 м брассом финишировал третьим. Инна Маркелова выиграла две бронзовые медали на дистанции 50 м вольным стилем и 50 м баттерфляем.

Серебряную медаль в копилку сборной края принёс игрок в настольный теннис Евгений Долинский.

Фото: © Минспорта Красноярского края