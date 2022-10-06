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Жительницу Ирбейского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу спирта

Главная Общество
Красноярск
12:55 6 Октября 2022
преступление, суд, в красноярском крае, штраф
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В Красноярском крае жительницу Ирбейского района привлекли к административной ответственности за продажу спирта. Как указано в новостях судов Красноярского края, этим летом женщина, находясь у себя дома, продала спиртосодержащую жидкость объёмом 0,3 литра за 200 рублей.

Согласно заключению эксперта, проданная жидкость является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта с объемной долей 38%.

В результате женщину признали виновной и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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