Жительницу Ирбейского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу спирта

В Красноярском крае жительницу Ирбейского района привлекли к административной ответственности за продажу спирта. Как указано в новостях судов Красноярского края, этим летом женщина, находясь у себя дома, продала спиртосодержащую жидкость объёмом 0,3 литра за 200 рублей.

Согласно заключению эксперта, проданная жидкость является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта с объемной долей 38%.

В результате женщину признали виновной и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов