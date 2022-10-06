В Железногорске закладчики наркотиков получили более 7 лет тюрьмы

Суд приговорил наркозакладчиков к исправительной колонии строгого режима на сроки 7 лет 6 месяцев и 7 лет 2 месяца.

Осужденные с помощью пластилина и глины пытались замаскировать наркотики под собачьи экскременты.

Сотрудники ППСП в лесу с жилым домом заметил двоих молодых людей. При виде сотрудников полиции они попытался убежать, но были остановлены. Один из задержанных рассказал, что при себе у него наркотики, которые они с приятелем хотел спрятать в лесном массиве для продажи бесконтактным способом.

У молодых людей 2001 и 2002 г.р. было изъято 19 упаковок наркотического средства.

Во время обысков по месту жительства обвиняемых, полицейские изъяли электронные весы и полимерные пакеты для упаковки запрещённых веществ. А в различных районах города были обнаружены тайники, из которых изъято 14 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками. Как выяснилось, используя пластилин и глину, злоумышленники маскировали закладки под видом собачьих экскрементов.

Всего у фигурантов уголовного дела изъято более 75 граммов синтетического наркотического вещества.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

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