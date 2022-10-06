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Пострадавших от недобросовестного мебельщика красноярцев ищет краевой Роспотребнадзор

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Красноярск
11:00 6 Октября 2022
потребители, роспотребнадзор, в красноярском крае, красноярск, покупки
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В течение нескольких дней в краевое Управление Роспотребнадзора с жалобами обратились пять жителей Красноярска.

Дело в том, что обратившиеся горожане заключили договор с предпринимателем на изготовление и сборку корпусной мебели, а также внесли предоплату. Однако исполнитель работы не выполнил и перестал отвечать на звонки.

Согласно информации, которую изложили красноярцы в своих обращениях, защита их имущественных интересов возможна только в суде. В этой связи всех столкнувшихся с недобросовестным предпринимателем просят обратиться в Роспотребнадзор для подачи группового иска.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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