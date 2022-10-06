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В шахтерской столице Красноярского края по инициативе СУЭК прошел городской квест по теме энергосбережения и экологии

Главная Общество
Красноярск
10:36 6 Октября 2022
в красноярске, в красноярском крае, предприятие
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В Бородино Красноярского края состоялся городской квест в поддержку Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче. Инициатором его проведения выступила СУЭК. Участниками квеста стали волонтеры бородинских предприятий Компании, активисты Молодежного центра и Народного университета "Активное долголетие".

"Энергосбережение – одна из главных задач, которая стоит перед современным обществом с его ускоряющимся темпом жизни, большим количеством приборов, технологий. Фестиваль же позволяет получить новые знания, как, не отставая от времени, оставаться внимательным к природе, бережливым", - открыл мероприятие заместитель главы Бородино Александр Морозов.

В шахтерской столице Красноярского края по инициативе СУЭК прошел городской квест по теме энергосбережения и экологии

"Отрадно, что фестиваль #ВместеЯрче сегодня приобрел общегородское значение, потому что ответственное отношение к окружающей среде – наша общая забота", - подчеркнул заместитель главного инженера Бородинского разреза СУЭК Константин Гапонов.

В шахтерской столице Красноярского края по инициативе СУЭК прошел городской квест по теме энергосбережения и экологии

Маршрут квеста пролегал через знаковые общественные пространства – Городской музей, Музей-аллею истории Бородинского разреза, модернизированную городскую библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, парк Дворца культуры и другие. Везде участников ожидали задания, связанные с экологией и энергосбережением – от простых правил энергосбережения в быту до знакомства с экологическими программами СУЭК. За успешное выполнение заданий команды получали буквы, из которых в завершении квеста в формате флешмоба сложили слова #ВместеЯрче.

"Мне не безразлично все, что происходит в нашем городе, все, что настраивает на позитив. Посетить в отличной компании молодежи, людей "серебряного" возраста популярные места, вспомнить простые правила – как экономить электроэнергию, воду, – это здорово! К тому же погода сегодня замечательная!" - говорит участница квеста, специалист горного участка № 2 "Вскрышной" Бородинского разреза СУЭК Мзия Заридзе.

В шахтерской столице Красноярского края по инициативе СУЭК прошел городской квест по теме энергосбережения и экологии

"Отличное мероприятие – затрагивает актуальные темы. Здесь в легкой, игровой форме каждый открыл для себя что-то новое, - делится впечатлениями еще одна участница квеста, ветеран, слушатель народного университета "Активное долголетие" Тамара Ветрова. - Хочется отметить, что молодежь у нас много знает и об энергосбережении, и об экологии, – это очень радует!"

Фестиваль экологии и энергосбережения #ВместеЯрче проходит более чем в 70 российских городах с 2015 года. СУЭК участвует в масштабной акции практически с самого ее старта – сотрудники Компании проводят в детских садах, школах, техникумах занимательные уроки энергосбережения, организуют экскурсии на предприятия, вместе с ребятами из трудовых отрядов СУЭК ставят флешмобы. С начала года на предприятиях СУЭК в Красноярском крае прошло уже более 10 подобных мероприятий.

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Фото: © пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"

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