В школы Красноярского края требуются 1 328 педагогов

По данным агентства труда и занятости населения Красноярского края на данный момент предоставлено 1 328 свободных рабочих мест для педагогов школ. Наиболее востребованы учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранных языков.

Основная кадровая потребность в Красноярске (349 единиц), Ачинске (115), Минусинске (98). Среди районов больше всего педагогов требуется в Курагинском районе (48 единиц), Богучанском (23) и Сухобузимском (21).

Стоит отметить, что при содействии службы занятости можно пройти обучение по переподготовке или повысить квалификацию по направлениям подготовки педагогических кадров.

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