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Мэрия обеспечит спальниками мобилизованных красноярцев

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Красноярск
10:28 6 Октября 2022
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Администрация Красноярска договорилась с местными и региональными производителями о пошиве и приобретении нескольких сотен спальников для мобилизованных жителей горожан.

Отметим, что в настоящий момент в Красноярске фиксируется дефицит на спальные мешки.

По информации мэрии, первая партия спальных мешков и сухпайков уже собрана. В настоящее время партию готовят к отправке мобилизованным красноярцам в учебную часть, где подобные спальные принадлежности больше всего необходимо.

Добавим, что администрация также провела переговоры с производителями о дальнейшем пошиве спальных мешков.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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