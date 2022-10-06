В Красноярском крае от мусора очистили более 170 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Активно участвуют в уборке местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий.

Генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 36 муниципальных образованиях.

Участниками экологических десантов стали более 3 тысяч человек. В сентябре было очищено более 170 км береговых линий. Собрано 797,5 кубометров мусора.

С апреля в субботниках приняли участие около 12 500 человек. Убрано около 3,5 тыс. кубометров мусора, очистили более 1,5 тыс. км берегов водоёмов.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края